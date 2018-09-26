Sivas'ta kaçakçılıkla mücadele

SİVAS (AA) - Sivas'ta jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda 28 gram kubar esrar ve 3 bin 720 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında son bir haftada 21 ayrı olaya müdahale etti.

Jandarma ekipleri, bu kapsamda yapılan çalışmalarda 28 gram kubar esrar, 3 bin 720 paket gümrük kaçağı sigara, 6 adet muhtelif kazı malzemeleri ele geçirdi.

Olaylarla ilgili 4'ü Pakistan uyruklu olmak üzere 27 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.