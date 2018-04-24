Sivas'ta kaçakçılıkla mücadele

SİVAS (AA) - Sivas'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, bin 790 paket kaçak sigara, 14 gram kubar esrar, 22 gram toz esrar, 15 kilo kıyılmış tütün, 5 bin 500 adet makaron, 27 litre kaçak içki, 2 adet sahte 100 lira ile 5 parça seramik vazo ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri son bir hafta içerisinde kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında, 6 kaçak sigara, 4 uyuşturucu, 4733 Sayılı Kanuna Muhalefet, kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı ve parada sahtecilik olaylarına müdahale etti.

Operasyonlarda, bin 790 paket kaçak sigara, 14 gram kubar esrar, 22 gram toz esrar, 15 kilo kıyılmış tütün, 5 bin 500 adet makaron, 27 litre kaçak içki, 2 adet sahte 100 lira ile 5 parça seramik vazo ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 14 şüpheli hakkında işlem yapıldı.



