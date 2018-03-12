Sivas'ta kaçakçılıkla mücadele

SİVAS (AA) - Sivas'ta, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 450 paket kaçak sigara, 60 gram esrar ele geçirildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri son bir hafta içerisinde kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında, 2 kaçak sigara, 3 uyuşturucu, 1 izinsiz kazı ve 1 izinsiz çalıştırmak üzere toplam 7 olaya müdahale etti.

Operasyonlarda, 450 paket kaçak sigara, 60 gram esrar ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında işlem yapıldı.









