Sivas'ta kaçakçılıkla mücadele

SİVAS (AA) - Sivas'ta, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 2 bin 40 paket kaçak sigara, 8 gram esrar ve kaçak kazıda kullanılan 1 iş makinesi ele geçirildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri son bir hafta içerisinde kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında, 12 kaçak sigara, 3 uyuşturucu ve 1 izinsiz kazı olmak üzere 16 olaya müdahale etti.

Operasyonlarda, 2 bin 40 paket kaçak sigara, 8 gram esrar ve kaçak kazıda kullanılan 1 iş makinesi ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 19 şüpheli hakkında işlem yapıldı.











