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Sivas'ta kaçakçılıkla mücadele

SİVAS (AA) - Sivas'ta kaçakçılıkla mücadele çalışmalarında, 110 paket gümrük kaçağı sigara, 6 gram kubar esrar, 5 gram toz esrar, 2 adet uyuşturucu hap ve 11 adet tarihi eser ele geçirildi. Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri,...

02 Ocak 2018 Salı 13:44
Sivas'ta kaçakçılıkla mücadele
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SİVAS (AA) - Sivas'ta kaçakçılıkla mücadele çalışmalarında, 110 paket gümrük kaçağı sigara, 6 gram kubar esrar, 5 gram toz esrar, 2 adet uyuşturucu hap ve 11 adet tarihi eser ele geçirildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son bir haftada kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında, 3 uyuşturucu madde, 1 sigara kaçakçılığı, 2 kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı ve 1 bilişim suçu olmak üzere toplam 7 olaya müdahale etti.

Ekipler, bu olaylarda 110 paket gümrük kaçağı sigara, 6 gram kubar esrar, 5 gram toz esrar, 2 adet uyuşturucu hap ve 11 adet tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen malzeme ele geçirdi.

Olaylarda yakalanan 9 şüpheli hakkında işlem yapıldı.


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JandarmaKaçakçılıkla MücadeleSivas
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