Sivas'ta kaçakçılık operasyonları

SİVAS (AA) - Sivas'ta düzenlenen operasyonlarda 2 kilo 530 gram esrar, 1 gram metamfetamin, bin 634 kök Hint keneviri ve 5 bin 750 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir haftada 5 narkotik madde kaçakçılığı, 1 yasa dışı ekim, 1 göçmen kaçakçılığı, 6 Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna muhalefet ve 1 Petrol Piyasası Kanununa Muhalefet olmak üzere 14 olaya müdahale etti.

Bu olaylarda 2 kilo 530 gram esrar, 1 gram metamfetamin, bin 634 kök Hint keneviri ve 5 bin 750 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olaylarda gözaltına alınan 12 şüpheli ile 27 yabancı uyruklu şahıs, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.