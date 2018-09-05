Sivas'ta kaçakçılık operasyonları

SİVAS (AA) - Sivas'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında, 4 bin 796 paket gümrük kaçağı sigara, 3 kazı malzemesi, 2 dedektör ele geçirildi.



Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında, son bir haftada 11 kaçak sigara ve bir de Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanuna muhalefet olayına müdahale etti.



Operasyonlarda, 4 bin 796 paket gümrük kaçağı sigara, 3 kazı malzemesi, 2 dedektör ele geçirildi.



Operasyonlarda 17 şüpheli hakkında işlem yapıldı.