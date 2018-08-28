Sivas'ta kaçakçılık operasyonları

SİVAS (AA) - Sivas'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında, 2 bin 380 paket gümrük kaçağı sigara, 28 gram kubar esrar 272 kök Hint keneviri bitkisi ve uyuşturucu haplar geçirildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında son bir haftada 12 kaçak sigara, 10 uyuşturucu madde kaçakçılığı, 2 yasa dışı yurda giriş, 1 yasa dışı ekim olayına müdahale etti.

Operasyonlarda, 2 bin 380 paket gümrük kaçağı sigara, 28 gram kubar, 3 gram reçine esrar, 1 gram toz esrar, 272 kök Hint keneviri bitkisi ile 4 adet extacy hap ele geçirildi.



Operasyonlarda 26 şüpheli hakkında işlem yapıldı.