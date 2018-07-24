Sivas'ta kaçakçılık operasyonları

SİVAS (AA) - Sivas İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan kaçakçılık operasyonlarında, 4 bin 300 paket sigara, 23 gram kubar esrar, 5 gram toz esrar ele geçirildi, 13 kişi yakalandı.

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 7 sigara kaçakçılığı ve 6 uyuşturucu madde kaçakçılığı meydana geldi.

İl Jandarma Komutanlığınca 16-22 Temmuz tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda, 4 bin 300 paket sigara, 23 gram kubar esrar, 5 gram toz esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 13 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.