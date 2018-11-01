Sivas'ta kaçak tütün operasyonu

SİVAS (AA) - Sivas'ta polis ekiplerince yapılan operasyonda 163 kilogram kıyılmış kaçak tütün ve malzemeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi. 51 ekip ve 108 polisin katılımıyla 51 iş yerine gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 163 kilogram kıyılmış kaçak tütün, bin 882 paket içime hazır makarona basılı sigara ve 32 tekli sigara sarma makinesi ile 800 gram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Kaçak tütün ve sigaralara el koyan polis ekipleri, 11 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem yaptı.