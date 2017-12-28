Sivas'ta kaçak telefon operasyonu

SİVAS (AA) - Sivas'ta kaçak olduğu değerlendirilen 111 adet cep telefonu ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Sivas şehirler arası otobüs terminalinin emanet bölümünden koli ile çıkan bir şahıstan şüphelenerek arama yaptı.

Aramada kentte telefon bayiliği yaptığı öğrenilen kişiye ait 100 adet kaçak olduğu değerlendirilen cep telefonu ele geçirildi.

Şüphelinin iş yerinde de arama yapan polis ekipleri, burada da kaçak olduğu değerlendirilen 11 adet cep telefonu yakaladı.

Polis şüpheli hakkında 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçundan işlem başlatarak, telefonlara el koydu.



