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Sivas'ta kaçak telefon operasyonu

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde kaçak olduğu değerlendirilen 43 adet cep telefonu ele geçirildi.İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişinde yaptıkları genel asayiş...

06 Ocak 2018 Cumartesi 15:03
Sivas'ta kaçak telefon operasyonu
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SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde kaçak olduğu değerlendirilen 43 adet cep telefonu ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişinde yaptıkları genel asayiş uygulamasında, Van'dan İstanbul'a giden bir yolcu otobüsünde arama yaptı.

Aramada otobüste yolcu olan H.K.'nın (21) üzerinde ve valizinde yapılan aramada 43 tane kaçak olduğu değerlendirilen cep telefonu ele geçirildi.

Polis şüpheli hakkında 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçundan işlem başlatarak, telefonlara el koydu.

Anahtar Kelimeler:
Suşehri
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