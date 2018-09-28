Sivas'ta kaçak sigara operasyonu

SİVAS (AA) - Sivas'ta durdurulan İran plakalı bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.Sivas Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sivas-Erzincan karayolundaki uygulama noktasında İran plakalı bir yolcu...