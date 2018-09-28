Sivas'ta kaçak sigara operasyonu

SİVAS (AA) - Sivas'ta durdurulan İran plakalı bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Sivas Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sivas-Erzincan karayolundaki uygulama noktasında İran plakalı bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüsün bagaj kısmını kontrol eden polis ekipleri, İran uyruklu B.C'nin valizinde yaptıkları aramada 500 paket gümrük kaçağı sigara buldu.
Gözaltına alınan şüpheli, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şahısa Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan cezai işlem yapıldı.