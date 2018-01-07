Sivas'ta kaçak göçmen operasyonları

SİVAS (AA) - Sivas'ta polis ekiplerince son 3 aylık dönemde yapılan operasyonlarla Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen 469 göçmen yakalandı.

Sivas Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde göçmen kaçakçılığı ile mücadele çalışması kapsamında, son 3 aylık dönemde yapılan kontrollerde, kimlik ve pasaport belgeleri bulunmadan Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmiş 469 yabancı uyruklu tespit edildi.

Polis, yabancı uyrukluların yurt içinde nakillerini yapan ve bunlara yardımcı olan 51 şüpheliyi de yakaladı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla haklarında işlem başlatılan şüphelilerden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada göçmen kaçakçılığı suçunun işlenmesinde kullanılan 2 taksi ve 4 yolcu otobüsüne el konuldu, 12 araç için de satılamaz ve devredilemez şerhi konuldu.