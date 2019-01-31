Sivas'ta istiridye mantarı üretimi

SİVAS (AA) - Sivas'ta, Genç Çiftçi Projesi kapsamında tesis kuran girişimci, istiridye mantarı üretiyor.

Sivas Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Müdürü Seyit Yıldız, kentte kurulan 6 mantar üretim tesisinden Çelebiler köyünde Eda Karakoç’a ait tesisi ziyaret etti.

Yıldız, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 2016 yılından itibaren Genç Çiftçi Projesi'nin uygulamaya konulduğunu anımsattı.

Bu proje ile genç çiftçilerin desteklenmesi, gelir seviyelerinin yükseltilmesi, yaşam standartlarının iyileştirilmesi, kırsal alandaki genç nüfusun hazırladığı projelerin uygulanmasını amaç edindiklerini aktaran Yıldız, "Genç Çiftçi Projesiyle faaliyete geçirilen işletmelerin zaman içerisinde büyüyerek hem aile hem ülke ekonomisine katkıda bulunması bizleri memnun ediyor. Özveri gerektiren istiridye mantarını yetiştiren ve ekonomiye katkıda bulunan genç çiftçimize ve işini özenle yapan çiftçimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.