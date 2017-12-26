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Sivas'ta "İstiklal ve İstikbal Şairi Mehmet Akif " konferansı

SİVAS (AA) - Sivas'ta "İstiklal ve İstikbal Şairi Mehmet Akif " adlı konferans düzenlendi. Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansa katılan 19 Mayıs Üniversitesi...

26 Aralık 2017 Salı 14:17
Sivas'ta
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SİVAS (AA) - Sivas'ta "İstiklal ve İstikbal Şairi Mehmet Akif " adlı konferans düzenlendi.

Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansa katılan 19 Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yavuz Bayram, İstiklal Marşı yazarı Mehmet Akif Ersoy’un bir şair, yazar ve mücadele adamı olmanın ötesinde, aynı zamanda bir düşünür olduğunu söyledi.

Siyasi ve fikri mücadelelerin en yoğun olduğu bir dönemde yaşayan Ersoy'un, fikri şahsiyetinin en az edebi şahsiyeti kadar önemli olduğunu vurgulayan Bayram, "Milli mücadele ve İstiklal mücadelesinde ilk akla gelen Mehmet Akif Ersoy'dur." dedi.

Konferansa, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Dursun Yıldırım, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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KonferansSivas
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