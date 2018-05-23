Sivas'ta işitme engelliler lisesinde sona gelindi

SİVAS (AA) - Sivas'ta işitme engelliler için yaptırılan 12 derslikli lise binası önümüzdeki dönem eğitime açılacak.

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivas Valisi Davut Gül, inşaatı süren Sivas Merkez İşitme Engelliler Lisesi’nde incelemede bulundu.

Yetkililerden bilgi alan Gül, "Devletimiz gerçekten çok büyük. İlimizdeki 9 işitme engelli öğrenciye 12 derslikli okul yaptı. Şeyh Edebali’nin dediği gibi insanı yaşat ki devlet yaşasın." ifadelerini kullandı.

Okulun, öğrenci sayısı az olduğu için bazı çevrelerce gereksiz görüldüğünü aktaran Gül, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanımızın bize talimatı ise 'bir kişi bile olsa bu okul yapılacaktır' oldu. Şu an okulumuzun yüzde 95’i bitti. Önümüzdeki eğitim döneminde hizmete girecek. Eylül ayında okulumuz öğrencileri ile tanışacak. İşitme engellilerimiz liseyi inşallah uygun şartlarda burada, ilimizde okuyacak. Ülkemizde az sayıda bulunan işitme engelliler lisesi, tüm donatıları ile engelli kardeşlerimize hizmet verecek."

Okulun pansiyon ihtiyacına da olumlu bakan Vali Gül, kente kazandırılan işitme engelliler lisesine çevre iller ile ilçe ve köylerden de öğrenci alınacağını belirtti.

Projenin hayata geçirilmesinde desteklerini esirgemeyen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz başta olmak üzere milletvekilleri ve tüm bürokratlara teşekkür eden Gül, yeni okulun Sivas’a hayırlı olması temennisinde bulundu.

Vali Davut Gül'e Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Ahmet Bozdoğan, Cumhuriyet Üniversitesi Engelliler Birimi (CENGEL) Koordinatörü Prof. Dr. Recep Toparlı, Sivas İşitme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Mustafa Epik de eşlik etti.

