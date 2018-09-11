Sivas'ta iş makinesiyle çukura düşen işçi öldü

SİVAS (AA) - Sivas'ın Kangal ilçesinde kullandığı iş makinesiyle çukura düşen işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki özel bir işletmeye ait kömür ocağındaki sahada dozerle düzleme çalışması yapan Ali Kılcı (39), kullandığı iş makinesiyle kömür alınan yerdeki yaklaşık 30 metrelik çukura düştü.

Kılcı, olay yerinde hayatını kaybetti.

Evli ve 3 çocuk babası Kılcı'nın cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna gönderildi.