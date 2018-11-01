Sivas'ta inşaattan düşen işçi öldü

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir inşaatın 15. katından düşen işçi hayatını kaybetti.Alibaba Mahallesi 59'uncu Sokak'ta bir inşaatta alçı ustası olarak çalışan evli ve 3 çocuk babası Ahmet Ecer (42), 17 katlı inşaatın 15. katında...