Sivas'ta inşaattan düşen çocuk öldü

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir inşaatın 5. katından düşen çocuk hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Esentepe Mahallesi'nde yaşayan Coşkun ve Şemsi çiftinin çocukları Yusuf ve Adem Gülter (13), oynamak için Altuntabak Mahallesi 17'nci Sokak'taki bir inşaata gitti.

Ağabeyi dışarıda beklerken Adem Gülter 8 katlı inşaatın 5. katına çıktı.

Kardeşinin bir süre gelmemesi üzerine inşaata giren Yusuf Gülter, Adem'i asansör boşluğuna düşmüş halde gördü.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen Adem Gülter, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Cenaze, hastanenin morguna konuldu.

Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken, inşaatta yaklaşık 4 aydır çalışma yapılmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.