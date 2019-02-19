Sivas'ta ilkbahar şap aşılaması başladı

SİVAS (AA) - Sivas Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız, şap aşılama programı kapsamında 2019 yılı ilkbahar dönemi şap aşılama kampanyasının başladığını bildirdi.

Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, şap aşısının ülkede büyük ekonomik kayıplara neden olan şap virüsünden korunmak için uygulandığını belirtti.

Hastalığın hızlı bir yayılıma sahip olduğunu vurgulayan Yıldız, "Sığırlarda kalıcı olabilen verim düşüklüğü ve değer kaybı gibi çeşitli olumsuzluklara sebep olmakta, yayılımı ve etkisi itibarıyla özellikle süt sığırcılığına büyük darbe vurmaktadır. Bu nedenle hayvan sahiplerinin işletmelerindeki hayvanları aşılatmaları zorunludur." ifadelerini kullandı.

İşletme sahiplerinin kampanya dönemlerinde hayvanlarını aşılatmamaları halinde idari para cezası uygulandığına işaret eden Yıldız, şunları kaydetti:

"Şap aşısı uygulanmamış olan hayvanlar il içerisinde işletmeden işletmeye nakledilemez, il dışı veteriner sağlık raporu düzenlenemez ve buzağı desteklemelerinden faydalanamazlar. Aşılamaya uygun tüm hayvanların aşılanması büyük önem arz etmektedir. Aşılama esnasında hayvanlar uygun şekilde zapturapt altına alındıktan sonra aşılanmalıdır. Nadiren bazı hayvanlarda aşıya karşı ilk birkaç saat içerisinde alerjik reaksiyonlar oluşabilmekte, işletme sahibinin bu durumu yetkililere bildirmesi halinde alerjik reaksiyonun olumsuz sonuçları önlenebilmektedir. Alerjik reaksiyon sonucunda ölen hayvanların bedelleri bakanlığımız tarafından yetiştiriciye ödenmektedir. Aşılamaya bağlı olarak gelişen yavru atıklarında laboratuvar teşhisine bağlı olarak tazminat ödenmektedir. İl Müdürlüğümüz tarafından şap aşılamasının yanında LSD (çiçek) ve 2019 yılında doğan üç aylıktan büyük dişi buzağılara da Brucella aşılaması uygulanmaktadır."

"Şap aşısı iki aylıktan büyük, LSD aşısı üç aylıktan büyük tüm sığır ve manda cinsi hayvanlara uygulanmaktadır. Aşılama kampanyalarının yanı sıra 31 Mart 2019 tarihine kadar büyükbaş ve küçükbaş işletmelerde güncelleme çalışması yapılarak yeni doğan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara küpeleme çalışması yapılacaktır." açıklamasında bulunan Yıldız, 2019 yılı ilkbahar şap aşılama kampanyasının 30 Nisan 2019, LSD aşılama kampanyasının ise 30 Haziran 2019 tarihinde sona ereceğini ifade etti.