Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Halil İbrahim Taştan (68) yönetimindeki 77 BP 637 plakalı otomobil ile Mevlüt Aydoğan'ın (40) kullandığı 34 YK 7788 plakalı otomobil, D-100 karayolunun Akçağıl köyü yakınlarında çarpıştı.

Sürücülerden Taştan ile eşi Nurten Taştan (70) ve diğer araçtaki Sinem (38), Şilan (16), Harun (10), Baran (13) ve Yusuf Aydoğan (10) yaralandı.

Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.