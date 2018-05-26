SİVAS (AA) - Sivas'ta yapılan "Huzurlu sokaklar uygulaması"nda 4 araç sürücüsüne 5 bin 64 lira trafik cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, il genelinde ve ilçelerde eş zamanlı olarak "Huzurlu sokaklar uygulaması" gerçekleştirildi.

39 uygulama noktasında ve 209 umuma açık yerde yapılan uygulamalarda, bin 291 kişi sorgulandı. Bakaya suçlardan yakalanan 5 kişiye gerekli işlemler yapıldı, faturasız kurusıkı tabanca taşıyan bir kişiye de bin 46 lira idari para cezası uygulandı, yakalanan 2 yabancı uyruklu kişi de İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Ayrıca uygulamalarda 112 araç kontrol edildi, 4 araç sürücüsüne 5 bin 64 lira trafik para cezası uygulandı.