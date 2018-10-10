Sivas'ta hava yolunda yolcu trafiği arttı

SİVAS (AA) - Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiğinin eylül ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1 arttığı bildirildi.

DHMİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2018 eylül ayı havalimanı istatistikleri kapsamında, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1 artışla 50 bin 785, dış hat yolcu trafiği 969, toplamdaysa yüzde 1 artışla 51 bin 754 oldu. Havalimanına iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5 artışla 403'e ulaştı. Dış hatlar uçak trafiği 11 olmak üzere, toplam uçak trafiği yüzde 4 artışla 414'e ulaştı.

Yük trafiğiyse toplamda 487 ton olarak gerçekleşti.