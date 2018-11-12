Sivas'ta güven ve huzur uygulaması

SİVAS (AA) - Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen güven ve huzur uygulamasında 2 bin 347 kişinin sorgusu yapıldı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi amacıyla, kamu kurum ve kuruluşları, stratejik öneme haiz bölgeler ile vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda güven ve huzur uygulaması yapıldı.

İl genelinde yapılan denetimlerde 2 bin 347 kişinin sorgusu yapılırken, bakaya kaçağı olarak aranması olan 8 şahıs tespit edilerek idari işlem uygulandı. Denetimlerde kontrol edilen 114 iş yerinden 3'üne cezai işlem uygulandı ve 3 adet delici ve kesici alet ele geçirildi.

Uygulamada kontrol edilen 62 araçta ise herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadı.