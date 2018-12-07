SİVAS (AA) - Sivas'ta görev yapan öğretmenlerden oluşan, "Gönüllü Öğretmenler Korosu" konser verdi.

Muzaffer Sarısözen Güzel Sanatlar Lisesi Organizesinde Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde gerçekleştirilen konserde 30 öğretmen yer aldı.

Muzaffer Sarısözen Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Öğretmeni Şef Mustafa Dağdeviren yönetiminde, 14 günlük kısa bir çalışmayla konsere hazırlanan öğretmenler, konserde Sivas ve diğer bazı yörelerin türkülerini seslendirdi.

Koro, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Konser programını Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Salim Kılıç, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Dursun Yıldırım, İl Milli Eğitim şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve vatandaşlar izledi.