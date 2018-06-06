Sivas'ta gıda denetimleri

SİVAS (AA) - Sivas Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, gıda üreten, satış ve toplu tüketim yapan iş yerlerini denetledi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, denetimlere katılan Sivas Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Seyit Yıldız, ramazan ayında artan gıda üretimi ve tüketiminin getireceği riskler sebebiyle rutin denetimlerin hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

Özellikle ekmek ve ekmek çeşitleri, pastacılık ürünleri ve toplu tüketim yerleri olmak üzere tüketimi artan gıda ürünlerine yönelik denetimlerin arttığına dikkati çeken Yıldız, "Gıda güvenliğinin sağlanabilmesi için tüketicilerimize de büyük görev düşmektedir. Tüketicilerimizin aldıkları gıda maddelerinde seçici olmaları ve tüketim sürecinde özellikle hayvansal gıdalarda muhafaza koşullarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Gıdaları satın alırken etiketsiz, ambalajsız ve açıkta satılan ürün almamaları, son kullanma tarihlerine dikkat etmeleri ve karşılaştıkları sorunları ivedilikle Alo Gıda 174 hattını arayarak bildirmelerini rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yıldız, gıda kontrol görevlilerince ramazan ayı boyunca kentte gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinde 391 denetim yapıldığını, yapılan bu denetimler sonucunda 12 iş yerine 132 bin 330 lira idari para cezası uygulandığını kaydetti.

Risk esaslı yapılan denetimlerin yanı sıra 174 Alo Gıda Hattı, BİMER, CİMER ve Sivas Valiliği Açık Kapı uygulamasına gelen şikayetlere göre denetimler gerçekleştirdiklerini belirten Yıldız, "Sivas Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü olarak toplum sağlığı ve tüketici menfaatlerini korumaya dönük çalışmalarımız bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edecektir. Sivas halkının sağlık ve mutluluk içerisinde bir Ramazan Bayramı geçirmelerini diliyorum." açıklamasında bulundu.



