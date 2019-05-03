Sivas'ta gıda denetimi

SİVAS (AA) - Sivas Tarım ve Orman Müdürlüğü, ramazan ayının gelmesiyle gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerini denetleyecek.



İl Müdürü Seyit Yıldız, ramazan boyunca Sivas'ta gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinde denetimlerin aralıksız devem edeceğini söyledi.

Özellikle ekmek, pide çeşitleri, pastacılık ürünleri, satış ve toplu tüketim yerlerinde denetimlere ağırlık vereceklerini belirten Yıldız, "Gıda güvenliğinin sağlanabilmesi için tüketicilerimize de büyük görevler düşmektedir. Tüketicilerimizin de aldıkları gıda maddelerinde seçici olmaları, gıdaları satın alırken etiketsiz, ambalajsız ve açıkta satılan ürün almamaları, son kullanma tarihlerine dikkat etmeleri ve tüketim sürecinde özellikle hayvansal gıdalarda muhafaza koşullarına dikkat etmeleri gerekmektedir." ifadelerini kullandı.