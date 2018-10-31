Sivas'ta Gıda Bankası yardımları

SİVAS (AA) - Sivas Belediyesi Hayat Ağacı Derneği bünyesinde faaliyet yürüten Gıda Bankasının ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımları sürüyor.

Sivas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, hayır sahiplerinin bağışları sayesinde ihtiyaç sahipleri, gıda ve temizlik eksiklerini Gıda Bankasından kendileri seçebiliyor. Gıda Bankasında her mahalle için bir alışveriş günü düzenleniyor. İhtiyaç sahiplerine, aylık gıda ve temizlik malzemesinin yanı sıra, ilave olarak limit dışında ücretsiz et ve sucuk veriliyor.

Çikolatadan çay ve şekere, makarnadan temizlik ürünlerine kadar alınan her ürün, alışveriş yapan kişinin sicil dosyasına kaydedildikten sonra paketleniyor. İhtiyaç sahibini rencide etmemek için paketlemede Sivas'taki alışveriş merkezlerinin poşetleri kullanılıyor. Ayrıca yardım alan kimseye aldıkları ürünlerin yazılı olduğu makbuzun bir nüshası veriliyor.

Gıda Bankasında bir taraftan ihtiyaç sahipleri alışveriş yaparken, diğer taraftan da boşalan reyonlara eksilen ürünlerin takviyesi yapılıyor.



Sivas Belediyesi ve Hayat Ağacı Derneği işbirliği ile mutfak eksiklerini ücretsiz temin eden ihtiyaç sahipleri ise hizmetlerde emeği geçenlere dua ediyor.



