SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Turizm Fakültesi Satranç Kulübü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Satranç Federasyonu İl Temsilciliği iş birliği ile "Gençlik Haftası Satranç Turnuvası" düzenlendi.

CÜ'den yapılan açıklamaya göre, Mihmandar Uygulamalı Oteli’nde gerçekleştirilen turnuvaya Sivas ve il dışından 64 lisanlı sporcu katıldı. Turnuva sonunda birinci Elnur Mehtiyev, ikinci Sertan Çiblakbaş, üçüncü Hasan Yıldırır, en iyi kız oyuncu ise Ebrar Buse Duman oldu.

Turnuvada dereceye girenlere hediyeleri verildi.

Ödül törenine Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halit Suavi Ahıpaşaoğlu, Sivas Gençlik Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Turizm Fakültesi Satranç Kulübü Danışman Öğr. Gör. Emre Hastaoğlu, Sivas Satranç İl Temsilcisi Hasan Yıldırım ile satranç antrenör hakem Demir Durgun katıldı.

