Sivas'ta futbol yaz okulu açılıyor

SİVAS (AA) - Sivas Belediyespor tarafından futbol yaz okulu açılıyor.Sivas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2007-2010 doğumlu çocukların katılabileceği futbol yaz okulu kayıtları 23 Haziran'da sona erecek.25 Haziran Pazartesi...