SİVAS (AA) - Sivas’ın Suşehri ilçesinde, İl Özel İdaresince başlatılan "Futbol Okulu" projesi kapsamında spor malzemesi dağıtıldı.

İlçe stadyumunda gerçekleştirilen malzeme dağıtım programına katılan Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, sosyal içerikli projeleri hayata geçirdiklerinden dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirterek, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya’ya teşekkür etti.

Projede 17 takımın yer aldığını belirten Kaymakam Uzunoğlu, şunları kaydetti:

"Sivas İl Özel İdaresinin çocukları zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak, yeteneklerinin farkına varmalarını sağlamak, boş zamanlarını olumlu yönde değerlendirmek ve futbol kulüplerinin alt yapısına futbolcu kazandırmak için başlattığı proje kapsamında böyle bir projeyi hayata sunduklarından ötürü teşekkür ediyoruz. İlçemizde bulunan ortaokullardan seçilen 16 öğrencimizin futbol takım malzemelerini dağıtıyoruz. Öğrencilerimizin Sivas’ta yapılacak turnuvadan başarıyla döneceklerine inanıyorum."

Uzunoğlu, 30 Nisan-2 Mayıs arasında il merkezinde yapılacak futbol turnuvası sırasında öğrencilere Sivas'ın tarihi yerlerinin de gezdirileceğini dile getirdi.

Malzeme dağıtım programına, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Yıldız ile beden eğitimi öğretmenleri de katıldı.