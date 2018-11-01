Sivas'ta FETÖ/PDY soruşturması

SİVAS (AA) - Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen kadın Aydın'da yakalandı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı verilen S.Y'nin gözaltına alınması için çalışma başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri operasyonda S.Y'yi Aydın'ın Nazili ilçesinde gözaltına aldı.
Sivas'a getirilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.