Sivas'ta FETÖ/PDY davasında karar

SİVAS (AA) - Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan 2 sanık hapis cezalarına çarptırıldı.
Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Emine Sevim Keleş, Hacer Güneş ve avukatları katıldı.
Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraatlerini istedi.
Mahkeme heyeti, Emine Sevim Keleş'e "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan Hacer Güneş'e ise 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi.