Sivas'ta FETÖ/PDY davasında karar

SİVAS (AA) - Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları iddiasıyla yargılanan sanıklar, 10 ay ile 10 yıl 2 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olma", "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ve "usulsüz işsizlik maaşı alma" iddiasıyla yargılanan tutuklu sanıklar Ebubekir Karakaş ve Kerim Özaydın, tutuksuz sanıklar Ahmet Özcan, Aliye Yaşatır, Fatma Öcal, Feride Hancı, Recep Türkoğlu, Sinan Kara, Osman Akkol, Soner Akdağ, Turan Semizer, Selin Coşkun, sanık avukatları ve bazı sanık yakınları hazır bulundu.

Tokat T Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan Akile Toprak ve Fındık Ayşe Kökdoğan ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanıklar, savunmalarında haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Duruşmaya bir süre ara veren mahkeme heyeti, daha sonra kararını açıkladı.

Heyet sanıklardan Ebubekir Karakaş'a 10 yıl 2 ay, Kerim Özaydın'a 10 yıl, Fındık Ayşe Kökdoğan ve Turan Semizer'e 8'er yıl 4'er ay, Soner Akdağ'a 6 yıl 3 ay, Ahmet Özcan ve Recep Türkoğlu'na 4'er yıl 2'şer ay, Fatma Öcal, Sinan Kara ve Osman Akkol'a 3'er yıl 7'şer ay, Aliye Yaşatır'a 3 yıl 2 ay, Selin Coşkun'a 1 yıl 6 ay ve Feride Hancı'ya 10 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme heyeti tutuklu sanıklardan Akile Toprak'ın ise dosyasını ayırdı.















