Sivas'ta far ışığıyla tavşan avlayan kişi yakalandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde far ışığıyla tavşan avlayan kişi yakaladı.

Orman ve Su İşleri Sivas İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yıldızeli ilçesi Fındıcak köyü kırsalında gece tavşan avı yapıldığı ihbarını alan Av Koruma ve Kontrol ekipleri ve Yavu Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, bir kişinin otomobilini arazide bırakarak el feneriyle 4 yaban tavşanı avladığı tespit etti.

Avcılık belgesi olmadan ve yasaklanan avlanma usul ve esaslarıyla tavşan avı yapan şahıs hakkında 4915 sayılı Kara Avcılık Kanunu kapsamında işlem yapıldı.