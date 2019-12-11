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Sivas'ta engelliler, şebeke suyunu yüzde 50 indirimli kullanacak
SİVAS (AA) - Sivas'ta belediye meclisinin aldığı karar doğrultusunda engellilerin şebeke suyunu 15 tona kadar yüzde 50 indirimli kullanacağı bildirildi.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sivas Belediye Meclisinin aralık ayı ikinci toplantısı...
Genel 11.12.2019, 17:06
SİVAS (AA) - Sivas'ta belediye meclisinin aldığı karar doğrultusunda engellilerin şebeke suyunu 15 tona kadar yüzde 50 indirimli kullanacağı bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sivas Belediye Meclisinin aralık ayı ikinci toplantısı gerçekleştirildi.
Enflasyon oranı dikkate alınarak vatandaşların sıkıntı yaşamasının önüne geçmek adına vergi harçları ve su tarifelerinde zam yapmayan meclis, ayrıca yüzde 40 ve üzeri engelli raporu olan vatandaşlar için ise su tarifesinde yüzde 50 indirime gitti.
Buna göre, 2020 yılı itibariyle engelli vatandaşlar şebeke suyunu 15 metreküpe kadar olan kısmını yarı fiyatına kullanacak.
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