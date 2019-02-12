Sivas'ta elektrik akımına kapılan bekçi öldü

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde yüksek gerilim direğine çıkan bekçi, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçede yapımı devam eden Geminbeli Tüneli'nin şantiyesinde bekçi olarak çalışan Orhan Yılmaz (47), henüz bilinmeyen nedenle şantiye yakınındaki yüksek gerilim direğine çıktı.

Şantiyenin diğer bekçisi bir süre çevrede Yılmaz'ı göremeyince cep telefonunu aradı. Cep telefonu sesinden Yılmaz'ın yüksek gerilim direğinde asılı olduğunu fark eden mesai arkadaşı, durumu jandarmaya haber verdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye, AFAD ve jandarma ekiplerince direkten indirilen Yılmaz'ın akıma kapılarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Yılmaz'ın cenazesi Zara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.