Sivas'ta El Sanatları Sergisi

SİVAS (AA) - Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde açılan El Sanatları Sergisi'ne Sivaslılar yoğun ilgi gösteriyor.

Şems-i Sivasi Kütüphanesi'nde açılan sergide, hat, tezhip ve kağıt oymacılığı çalışmaları sergileniyor.

Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü bünyesinde görev yapan kağıt oymacılığı öğreticisi Aslı Alkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mehmet Atıcı ve Mehtap Temizkan ile Aşık Veysel Konağı'nda yıl boyu kursiyerlerle yaptıkları el emeği göz nuru ürünleri sergilediklerini belirtti.

Alkan, "Ürünlerimizin beğenilmesi, sergimizin yoğun ilgi görmesi öğreticileri ve kursiyerleri mutlu etti. Kadınlarımız, imkan verildiğinde ve öncülük yapıldığında neler yapabileceklerini ispatlamışlardır. Seneye çalışmalarımız devam edecek. Kurs ve serginin açılmasında destek verenlere teşekkür ediyorum." dedi.