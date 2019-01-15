Sivas'ta eğitime kar engeli

SİVAS (AA) - Sivas'ta etkili olması beklenen yoğun kar yağışı, kuvvetli buzlanma ve şiddetli rüzgar nedeniyle yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Müdürlüğünün verileri doğrultusunda yarın sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı, kuvvetli buzlanma, don olayı ve yüksek kesimlerde şiddetli rüzgar beklendiği belirtildi.

Açıklamada, öğrencilerin sağlığı ve ulaşım güvenliği için il merkezi ile ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ile rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildiği, hamile, engelli, diyaliz hastası, kalp ile böbrek yetmezliği, kanser ve başka kronik ağır hastalığı bulunan kamu personelinin de izinli sayılacağı bildirildi.