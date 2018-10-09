SİVAS (AA) - Sivas'ta, eğitimde karşılaşılan sorunlar ve çözüm öneriyle ilgili "Eğitim Paydaşları Çalıştayı" düzenlenecek.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Sivas'ta ilk kez "Eğitim Paydaşları Çalıştayı" yapılacak.

Çalıştaya, eğitim-öğretim faaliyetlerinin her kademesinde görev alan paydaşlar katılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, 13 Ekim Cumartesi günü Sivas Öğretmenevi'nde gerçekleştirilecek olan çalıştayın kapsam ve amacı hakkında bilgi verdi.

Savaşçı, çalıştayda okul-veli iletişimi, akademik başarı, hijyen, kantin, taşıma hizmetleri, okul güvenliği, sosyal, kültürel, bilimsel faaliyetler ve akademik başarılar gibi birçok konunun kapsamlı bir şekilde ele alınacağını aktararak, şunları kaydetti:

"Bu çalıştayla ilimizin eğitim-öğretim durumunu masaya yatırarak var olan problemlere çözüm önerileri getirmek ve ilerde yaşanabilecek sıkıntılara şimdiden önlem almak istiyoruz. Ayrıca, tüm paydaşların fikirlerine müracaat ederek şehrimizi eğitim-öğretim anlamında daha ileri seviyeye taşıyacak yeni projelerin hayata geçirilmesine de imkan sağlamayı hedefliyoruz. Çalıştayımıza eğitimin farklı kademelerinde hizmet veren yaklaşık 100 paydaş katılacak. Bu çalışmayla karşılaşılan sorunların özüne ineceğiz. Farkına varamadığımız bir aksaklığı okullarımızda görevli yardımcı personelimiz, kantin işletmecimiz, öğrencimiz, veli temsilcilerimiz bize aktarma imkanı bulacak. Tespit edilen problemlerle ilgili çözüm önerileri getireceğiz ve çalıştay raporunu kamuoyu ile paylaşıp ilgili makamlara ulaştıracağız."