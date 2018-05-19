Sivas'ta duraklara kent kart dolum makinesi yerleştirilecek

SİVAS (AA) - Sivas Belediyesi tarafından ihtiyaç duyulan yerlere kent kart dolum makinesini yerleştirilecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların daha kolay, bir şekilde kent kartlarının dolumunu yapabileceği makinelerin ilki Cumhuriyet Üniversitesindeki Otobüs Toplanma Merkezine konuldu.

3 adet alınan makinelerin ikisi de ilerleyen günlerde en fazla ihtiyaç duyulan duraklara yerleştirilecek.

Sivas Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından kullanıma sunulan makineler 24 saat süreyle hizmet verecek, beş lira ve üzeri para alan cihazlar, ayrıca para üstü de verebiliyor.

Kent kart dolum makinelerinin randımanlı olmaları halinde şehrin geneline yayılması planlanıyor.