SİVAS (AA) - Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen ve "Duman-6" adı verilen operasyonda 11 bin 240 doldurulmuş makaron, 190 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 16 kilogram kaçak nargile tütünü ve 59 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ülke genelinde eş zamanlı yapılan "Duman-6" operasyonunda 16 ekip, 38 personel ile il merkezindeki 16 iş yerini denetledi.

Denetimlerde, 11 bin 240 doldurulmuş makaron, 190 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 16 kilogram kaçak nargile tütünü ve 59 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Denetimlerde, 5 iş yerine 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan, 10 iş yeri sahibine ise 4733 Sayılı Kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı.