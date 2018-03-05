Sivas'ta DSİ yatırımları değerlendirildi

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Davut Gül, DSİ'nin kente yaptığı yatırımları değerlendirdi.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Gül, DSİ Konferans Salonu'nda gerçekleşen programda yaptığı konuşmada, DSİ'nin kuru alanları sulamaya açarak, üreticinin bütçesine yaptığı katkının tarıma destek olduğunu belirtti. Kente son 15 yılda yapılan yatırımların 2-3 katı arttığına dikkati çeken Gül, "DSİ hem yerleşim yerlerinin içme suyu, hem bunların arıtılması, hem taşkın koruma, hem dere ıslahı ve baraj yapılması gibi birden çok görevi yürütüyor." ifadesini kullandı.

Sivas'ın DSİ yatırımlarından yıllar itibarıyla ciddi anlamda pay aldığını vurgulayan Vali Gül, şunları kaydetti:

"Bunda hiç şüphesiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım'ın, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Veysel Eroğlu'nun bire bir Sivas'a verdiği önemi görüyoruz. Diğer yandan yerelde de başta Milli Eğitim Bakanımız İsmet Yılmaz ve vekillerimiz olmak üzere bürokratlarımız, yatırımların ilimize gelmesini takip ediyorlar.

İnşallah planladığınız, projelendirdiğiniz yaklaşık 2 milyar 300 milyon lira civarındaki yatırım da hayata geçtiğinde Sivas'taki tarım, hayvancılık ve taşkın koruma, köylerdeki üretim daha da artacaktır. Diğer yandan Kangal, Suşehri ve Şarkışla'da projesi bitip yatırım programına alınması beklenen 3 barajın yaklaşık 800 milyon lira değerinde olduğunu da görüyoruz. Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Veysel Eroğlu ilimizdeki baraj sayısını 58'e tamamlamak istediklerini söylemişti ancak yapılan bu yatırımlarla bu sayı 63 olacak. Bunun da mutluluğunu yaşıyoruz.

Bir yerde su ve sulanabilir arazi varsa, bu arazi de su tutmaya müsaitse ya etüdü, planlaması ya da projesi yapılıyordur. İlimizde yaklaşık 5 havzaya giden sularımız Sivas'ta da yeterince değerlendirilmeye çalışılmaktadır."

DSİ 19. Bölge Müdürü İsmail Kaya da kurumun çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Vali Davut Gül ve beraberindekiler daha sonra DSİ 19. Bölge Müdürlüğünde görevli gaziler ve şehit yakınları ile yemekte bir araya geldi. Buradaki konuşmasında da birlik ve beraberlik mesajı veren Gül, "Şehit ve gazi yakınlarımızla her fırsatta bir araya geliyoruz. Allah birliğimizi ve bütünlüğümüzü bozmasın. Bu vesile ile şehitlerimize Allah’tan rahmet yakınlarına baş sağlığı diliyor, gazilerimize ise hayırlı ve sağlıklı bir ömür temenni ediyorum." açıklamasında bulundu.