Son Dakika
Sivas'ta devrilen vincin altında kalan işçi öldü
SİVAS (AA) - Sivas'ta devrilen vincin altında kalan işçi hayatını kaybetti.Sivas-Erzincan kara yolundaki bir mermer fabrikasının çatı sacını değiştiren işçilerden Semih Eken (24), H.Ö'nün kullandığı vincin yan yatmasıyla altında...
Genel 08.12.2019, 16:19
SİVAS (AA) - Sivas'ta devrilen vincin altında kalan işçi hayatını kaybetti.
Sivas-Erzincan kara yolundaki bir mermer fabrikasının çatı sacını değiştiren işçilerden Semih Eken (24), H.Ö'nün kullandığı vincin yan yatmasıyla altında kaldı.
Yaklaşık bir saat süren kurtarma çalışmalarının ardından başka bir vinç yardımıyla çıkarılan Eken'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Eken'in cenazesi, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayın ardından vinç operatörü H.Ö, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Namaz Vakti 08 Aralık 2019
|İmsak
|06:12
|Güneş
|07:40
|Öğle
|12:38
|İkindi
|15:06
|Akşam
|17:27
|Yatsı
|18:49