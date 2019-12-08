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Sivas'ta devrilen vincin altında kalan işçi öldü

SİVAS (AA) - Sivas'ta devrilen vincin altında kalan işçi hayatını kaybetti.Sivas-Erzincan kara yolundaki bir mermer fabrikasının çatı sacını değiştiren işçilerden Semih Eken (24), H.Ö'nün kullandığı vincin yan yatmasıyla altında...

Genel 08.12.2019, 16:19
Sivas'ta devrilen vincin altında kalan işçi öldü
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SİVAS (AA) - Sivas'ta devrilen vincin altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Sivas-Erzincan kara yolundaki bir mermer fabrikasının çatı sacını değiştiren işçilerden Semih Eken (24), H.Ö'nün kullandığı vincin yan yatmasıyla altında kaldı.

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık bir saat süren kurtarma çalışmalarının ardından başka bir vinç yardımıyla çıkarılan Eken'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Eken'in cenazesi, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından vinç operatörü H.Ö, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

#semih eken #Sivas #vincin altında kaldı
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