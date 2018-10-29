SİVAS (AA) - Sivas'ta, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu tarafından "Cumhuriyet Konseri" düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde, şef Solmaz Kadıoğlu yönetiminde gerçekleştirilen konserde, ses sanatçıları solo ve koro halinde değişik yörelerin sevilen türkülerini seslendirdi.

Konser programına konuk sanatçı olarak katılan TRT İzmir Radyosu ses sanatçısı Erol Köker de THM korosu ses sanatçılarına eşlik etti ve solo türküler seslendirdi.

Konser programının son bölümünde ise sen sanatçıları kahramanlık türküleri seslendirirken salonda bulunanlar ise Türk bayraklarıyla türkülere eşlik etti.

Konsere, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü, Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, koro müdürü Murat Karakuzu, gaziler, askerler ve vatandaşlar katıldı.