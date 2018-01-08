Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Sivas'ta cinayet

- Yalnız yaşayan kişi, evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

08 Ocak 2018 Pazartesi 12:37
Sivas'ta cinayet
banner230

SİVAS (AA) - Sivas'ta yalnız yaşayan kişi, evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Kaleardı Mahallesi Mumbaba Caddesi'ndeki apartmanın birinci katındaki dairesinde yalnız yaşayan emekli Ali Galip Atısever'den (61) bir süredir haber alamayan komşuları, durumu yakınlarına bildirdi.

Eve gelen yakınları, Atısever'i salonda hareketsiz halde buldu.

Bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen Atısever'in cenazesi, incelemenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Eşinden ayrı yaşadığı öğrenilen Atısever'in yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı.

Olay yerine gelerek bilgi alan Sivas Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, evin kapısında zorlama olmadığını, olay öncesi boğuşma yaşandığını belirlediklerini söyledi.

Katil zanlısı ya da zanlılarının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Anahtar Kelimeler:
Ali Galip AtıseverCinayetSivas
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim