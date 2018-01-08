Sivas'ta cinayet

SİVAS (AA) - Sivas'ta yalnız yaşayan kişi, evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Kaleardı Mahallesi Mumbaba Caddesi'ndeki apartmanın birinci katındaki dairesinde yalnız yaşayan emekli Ali Galip Atısever'den (61) bir süredir haber alamayan komşuları, durumu yakınlarına bildirdi.

Eve gelen yakınları, Atısever'i salonda hareketsiz halde buldu.

Bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen Atısever'in cenazesi, incelemenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Eşinden ayrı yaşadığı öğrenilen Atısever'in yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı.

Olay yerine gelerek bilgi alan Sivas Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, evin kapısında zorlama olmadığını, olay öncesi boğuşma yaşandığını belirlediklerini söyledi.

Katil zanlısı ya da zanlılarının yakalanması için çalışmalar sürüyor.