Sivas'ta çevre kirliliği azaldı

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Davut Gül, kentte çevre kirliliğinin azaldığını belirtti.

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gül, kamu kurum ve kuruluşlarının gerçekleştirdiği faaliyetlerin kamuoyuna duyurulması amacıyla düzenlenen toplantıları kapsamında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünü ziyaret ederek, kurumun çalışmaları hakkında il müdürü Nazım Yakut'tan bilgi aldı.

Doğalgazın yaygınlaşması ile Sivas'ın çevre kirliliğinin azaldığını belirten Gül, "Doğalgaz olmayan yerleşim yerlerinde bu problem daha çok yaşanıyor. Çok şükür bütün illere doğalgaz hemen hemen ulaştı. Bizde de daha önceden Şarkışla ve Suşehri'nde vardı. Bu sene Zara, Yıldızeli, Kangal, Gemerek, Divriği, Gürün ve ayrıca Şarkışla'nın Gürçayır beldesi doğalgaza kavuşuyor. İmranlı, Hafik, Akıncılar, Koyulhisar, Gölova, Doğanşar, Altınyayla ve Ulaş da muhtemelen bir sonraki aşamada doğalgaza kavuşacak." ifadelerini kullandı.

Gürültü kirliliği ile ilgili konulara da değinen Gül, sokaklarda korna ile düğün ve benzeri etkinliklerde yüksek sesle müzik çalınmamasını isteyerek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın şikayetleri oluyor haklı olarak. Bunları hem emniyet, hem belediye hem de Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü olarak kontrol ediyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız hastası var, yaşlısı var, çocuğu var gecenin 11'inde 12'sinde korna çalarak mahalle aralarında sevinirken başkasının üzüntüsüne sebebiyet vermeyelim. Bu tip durumlarda da özellikle elektronik altyapımız güçlendi ortada polis olmasa da kameralar tespit ettiğinde cezalar uygulanacak."



Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünün bütün kamu kuruluşlarının işlerinde bir şekilde katkısının olduğunu kaydeden Gül, "Milli Eğitim'in okullarında, yurtlarında jandarmanın, emniyetin işlerinde yani teknik yardım gerektirecek her konuda çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz destek veriyor. Kendilerine teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu,



Yakut ise kamu ve özel sektör tarafından yapılacak her türlü yatırımın çevre konusunda olabilecek muhtemel problemlerle ilgili olarak yatırımcı tarafından hazırlanan bilgi ve belgelerin kontrolü ve onaylanması ile sonrasında iş ve işlemlerin hazırlanan bilgi ve belgelere göre devam etmesi konusunda denetlemelerini yaptıklarını belirtti.

2013 yılında yürürlüğe giren Kentsel Dönüşüm Kanunu'na yönelik uygulamaların Sivas'ta 2014 yılından itibaren başlandığını aktaran Yakut, şunları kaydetti:

"Sivas merkezde Yunus Emre ve Esentepe mahalleleri ile Aksu Park yanında bulunan eski sanayi alanı kentsel dönüşüm alanları olarak Resmi Gazete'de ilan edildi. Daha sonra buralardaki iş ve işleri yürütmek üzere protokol ile Sivas Belediyesi başkanlığına devredildi. Ayrıca 2014-2018 yılları arasında 332 binanın riskli olduğuna dair hazırlanan raporlar neticesinde bu yapılar kentsel dönüşüm alanlarına alınarak yıkım işlemleri gerçekleştirildi. Bu yapılarda ikamet eden 309 vatandaşımıza bakanlığımızca 18 ay boyunca kira yardımında bulunulmuş ve yaklaşık 2 milyon liralık kira yardımı yapılmıştır. Halihazırda 24 kişiye aylık toplam 15 bin lira kira yardımı devam etmektedir."

