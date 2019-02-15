SİVAS (AA) - Sivas Valiliği tarafından başlatılan, İl Müftülüğü koordinesinde ve cami görevlilerinin katkılarıyla hayata geçen "Camide Ol'mak" projesi devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, özellikle çocukların ve gençlerin hedeflendiği, akşam buluşmalarında ise vatandaşlar ve cami cemaatiyle günün uğurlandığı "Camide Ol’mak" projesi geniş bir tabana yayılmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda projenin uygulandığı ikinci cami Kılavuz Mahallesindeki İstiklal Cami oldu. Vali Salih Ayhan, sabah namazı programına katılarak çocuklar, gençler ve mahalle halkıyla bir araya gelerek sohbet etti.

İl Müftüsü Yusuf Akkuş’un namaz öncesi vaazıyla başlayan program, sabah namazının kılınması, dua edilmesi ve cemaate çorba ikramı ile sürdü.

Ayhan, çocukların ve gençlerin camiye severek gelmeleri için ailelere, büyüklere ve cami imamlarına büyük görevler düştüğünü belirtti. Öğrencilerin erken yatıp erken kalkmasının önemine vurgu yapan Ayhan, günü camide karşılamanın, camiye ve okula koşarak gitmenin onlar için kazanç olduğunu ifade etti.

Okullardaki eğitim kadar maneviyatın da önemli olduğunu aktaran Ayhan, şunları kaydetti:

"İnşallah buradaki görüntü bütün camilerimize örnek olmaya devam edecek. Bu tabloyu görünce heyecanlanmamak mümkün değil. Camiler sadece ibadet yapılan yerler değil, hayata dair her şeyi öğreneceğimiz yerlerdir. Burası sizler için ilham, yaşam kaynağıdır. Toplumda en etkili ve en büyük sivil toplum kuruluşları camilerdir. Bu projeyi yakından takip edeceğiz. Tecrübeli ve kendini iyi eğitmiş din görevlilerimizle, müftülüğümüzle çocuklarımızı camide ol’duracağız, camide olgunlaştıracağız."