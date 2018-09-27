Sivas'ta büyükbaş hayvanlara şap aşısı

SİVAS (AA) - Sivas'ta, 32 bin 965 büyükbaş hayvanın şap hastalığına karşı aşılandığı bildirildi.

Sivas Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bakanlığın şap aşılama programı kapsamında, il genelinde 32 bin 965 büyükbaş hayvanın şap hastalığına karşı aşılandığı belirtildi.

Aşılama kapsamında aynı anda yine 2018 yılında doğan buzağılara küpe uygulaması ve brucella aşısı da yapıldığı belirtilen açıklamada, "Şap aşısı, ülkemizde büyük ekonomik kayıplara neden olan şap virüsünden korunmak için uygulanmaktadır. Hastalık hızlı bir yayılıma sahip olup, sığırlarda kalıcı olabilen verim düşüklüğü ve değer kaybı gibi çeşitli olumsuzluklara sebep olmakta, yayılımı ve etkisi itibariyle özellikle süt sığırcılığına büyük darbe vurmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Hayvan sahiplerinin işletmelerindeki hayvanları aşılatmalarının zorunlu olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İşletme sahiplerinin kampanya dönemlerinde hayvanlarını aşılatmamaları halinde idari para cezası uygulanmaktadır. Şap aşısı uygulanmamış olan hayvanlar il içerisinde işletmeden işletmeye nakledilemez, il dışı veteriner sağlık raporu düzenlenemez, buzağı desteklemelerinden faydalanamazlar. Aşılamaya uygun tüm hayvanların aşılanması büyük önem arz etmektedir. Aşılama esnasında hayvanlar uygun şekilde zapturapt altına alındıktan sonra aşılanmalıdır. Nadiren bazı hayvanlarda aşıya karşı ilk birkaç saat içerisinde alerjik reaksiyonlar oluşabilmekte, işletme sahibinin bu durumu yetkililere bildirmesi halinde alerjik reaksiyonun olumsuz sonuçları önlenebilmektedir. Alerjik reaksiyon sonucunda ölen hayvanların bedelleri bakanlığımız tarafından yetiştiriciye ödenmektedir. Aşılamaya bağlı olarak gelişen yavru atımlarında laboratuvar teşhisine bağlı olarak tazminat ödenmektedir. Şap aşısı iki aylıktan büyük tüm sığır ve manda cinsi hayvanlara uygulanmaktadır."

Güz dönemi şap aşılaması çalışmalarının 19 Kasım'da sona ereceği ifade edildi.